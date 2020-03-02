В Баку компания оштрафована на 1 000 евро

Насиминский районный суд Баку вынес решение о наложении штрафа в 1 000 евро на ООО Sem-AZ.

Как сообщает Report, протокол в связи с нарушением правил валютного регулирования составил в отношении компании Центральный банк Азербайджана.

На основе протокола суд признал компанию виновной по статье 430.4 (Невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги) Кодекса об административных проступках АР.

Апелляционная жалоба на решение рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Созданная в 2009-м году компания Sem-AZ специализируется на снабжении оборудованием физико-химических лабораторий, предоставлении сервисных услуг и подготовке кадров. Компания является официальным представителем в Азербайджане Agilent Technologies и ряда других компаний.