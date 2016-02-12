 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку клиент ранил ножом водителя такси

    Виновник задержан

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Баку совершено хулиганство по отношению к водителю такси. 

    Как сообщает Report, на улице Гянджлик в поселке Бакиханова неизвестный пьяный мужчина сел в такси марки Chevrolet, водителем которого был житель поселка Азад Искендеров, и не заплатил за проезд. После этого между ними возник спор. Пассажир избил водителя и нанес ему ножевое ранение.

    В результате расследований по факту было установлено, что хулиганство совершил житель Баку Рахман Алиев 1985 года рождения. Он задержан. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi