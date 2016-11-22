В Баку клиент избил мастера по ремонту автомобилей

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В сервисе по ремонту автомобилей был избит мастер.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в автомобильном сервисе "VER" в поселке Баладжары Бинагадинского района.

Так, поспорили работник сервиса Бабаев Хагани Гудрет оглу 1990 г.р. и клиент, автомобиль которого он чинил 6 месяцев назад.

Клиент остался недоволен работой мастера, который отремонтировал его автомобиль 6 месяцев назад. В ответ на замечания клиента Х.Бабаев сказал, что сейчас он занят и предложил прийти в другое время. Рассердившийся клиент ударил Х.Бабаева железным инструментом по голове.

Пострадавший доставлен в больницу. По сведениям врачей, состояние Х.Бабаева тяжелое.

Факт расследуется 5-м отделением полиции Бинагадинского РУП.