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В Баку карета скорой помощи сбила пешехода

В Баку карета скорой помощи сбила пешехода 11:55 В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой медицинской помощи, в результате ДТП погиб пешеход.
Происшествия
16 ноября 2021 г. 12:25
В Баку карета скорой помощи сбила пешехода

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой медицинской помощи.

Как сообщает Report, инцидент произошел рано утром 14 ноября на автодороге Забрат-Маштага на территории поселка Сабунчи.

Водитель Валех Махмудов на автомобиле скорой медицинской помощи марки Mercedes Vita сбил Парвиза Аскерова 1992 г.р., переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пешеход погиб на месте происшествия.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda təcili tibbi yardım avtomobili piyadanı vuraraq öldürüb

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