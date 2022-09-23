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В Баку "Камаз" сбил насмерть сотрудницу и студента Таможенной академии

В Баку "Камаз" сбил насмерть сотрудницу и студента Таможенной академии В Баку грузовой автомобиль сбил насмерть сотрудницу и студента Государственной таможенной академии.
Происшествия
23 сентября 2022 г. 16:41
В Баку Камаз сбил насмерть сотрудницу и студента Таможенной академии

В Баку грузовой автомобиль сбил насмерть сотрудницу и студента Государственной таможенной академии.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован на дороге Забрат-Маштага в столице.

Так, житель Агдашского района Фирдовси Эйвазов на грузовом автомобиле марки "Камаз" сбил переходящих дорогу жительницу Агдашского района А. Микаилову, 1975 года рождения, и жителя Баку Эльвина Азизли, 2004 года рождения. Они скончались на месте происшествия в результате полученных травм.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции в ответ на запрос Report сообщили, что по данному факту проводится расследование.

А.Микаилова была сотрудницей, а Эльвин Азизли - студентом II курса академии.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yük avtomobili Gömrük Akademiyasının əməkdaşını və tələbəsini vuraraq öldürüb

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