​В Баку Камаз сбил двух детей: 1 погиб, 1 ранен

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В поселке имени М.Э.Расулзаде Бинагадинского района города Баку водитель автомобиля марки Камаз Висухи Джафаров, 1978 г.р., сбил жителей города Баку Зивяр Фейзуллаеву, 2004 г.р., и Гусейна Микаилова, 2005 г.р. Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

З.Фейзуллаева скончалась на месте трагедии. Г.Микаилов был госпитализирован в больницу, он находится в состоянии средней тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.263 Уголовного Кодекса. В Бинагадинском районном управлении полиции (РУП) проводится расследование.