В Баку КамАЗ насмерть сбил пешехода

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе грузовой автомобиль насмерть сбил 41-летнего мужчину.
Как сообщает Report, ДТП произошло в поселке Маштага.
Согласно информации, грузовой автомобиль марки "КамАЗ", ехавший по трассе Маштага-Бильгях, сбил переходившего дорогу Алиева Габиля Алибала оглу. Г.Алиев с тяжелыми травмами был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №3, где скончался.
По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции проводится расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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