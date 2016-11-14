В Баку КамАЗ насмерть сбил пешехода

14 ноября, 2016 10:14

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе грузовой автомобиль насмерть сбил 41-летнего мужчину. Как сообщает Report, ДТП произошло в поселке Маштага. Согласно информации, грузовой автомобиль марки "КамАЗ", ехавший по трассе Маштага-Бильгях, сбил переходившего дорогу Алиева Габиля Алибала оглу. Г.Алиев с тяжелыми травмами был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №3, где скончался. По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции проводится расследование.