В Баку "Камаз" насмерть сбил 10-летнего ребенка

2 октября, 2018 11:35

https://report.az/storage/news/5032a8df5f493aebb22cdb794d0ed80e/83cc19de-1cca-44cc-8151-9c68b6443a69_292.jpg Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Баку "Камаз" насмерть сбил 10-летнего ребенка. Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Гобустан Гарадагского района. По информации, грузовой автомобиль марки "Камаз", управляемый Вугаром Пашаевым 1992 г.р., сбил местного жителя 10-летнего Айхана Гусейнова. Ребенок скончался на месте происшествия. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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