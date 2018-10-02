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    В Баку "Камаз" насмерть сбил 10-летнего ребенка

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Баку "Камаз" насмерть сбил 10-летнего ребенка.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Гобустан Гарадагского района.

    По информации, грузовой автомобиль марки "Камаз", управляемый Вугаром Пашаевым 1992 г.р., сбил местного жителя 10-летнего Айхана Гусейнова. Ребенок скончался на месте происшествия.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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