В Баку к следствию привлечены медработники, выдававшие поддельные паспорта COVİD-19

По результатам проверок на основе поступившей информации было выявлено, что в ряде медицинских учреждений, расположенных на территории Баку, информация о некоторых гражданах вносилась в систему электронной регистрации "e-TƏBİB" за деньги, тем самым эти ли

По результатам проверок на основе поступившей информации было выявлено, что в ряде медицинских учреждений, расположенных на территории Баку, информация о некоторых гражданах вносилась в систему электронной регистрации "e-TƏBİB" за деньги, тем самым эти лица без прохождения процесса вакцинации обеспечивались поддельными паспортами COVID-19.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе проведенной операции было установлено, что сотрудник регистратуры поликлиники № 11 в Сабунчинском районе Назрин Мамедова, войдя в сговор с врачами данного медицинского учреждения, а также Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Гюльнарой Мадатзаде и Вагифом Мирзоевым, получили от граждан денежные средства в размере 150 манатов и предоставили им поддельные документы о вакцинации от COVID-19. Также стало известно, что эти лица, получив денежные средства от непривитых граждан, включили их имена в список вакцинированных в системе электронной регистрации "e-TƏBİB".

Аналогичный случай был выявлен в Кюрдаханском центре здоровья Главного управления здравоохранения города Баку. Было установлено, что врач этого центра Аяз Керимов вместе с работающей в данном учреждении медсестрой Кямалей Алиевой за деньги вносили в систему электронной регистрации "e-TƏBİB" ложную информацию о вакцинации отдельных граждан. После получения денег Аяз Керимов и Кямаля Алиева выдавали непривитым гражданам поддельные документы об их вакцинации.

По обоим фактам проводятся следственные действия в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств дела, иных лиц, в какой-либо форме причастных к указанным нарушениям.

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел просят граждан, в случае выявления фактов выдачи поддельных документов о проведении вакцинации против коронавируса, а также о результатах тестирования на COVID-19, сообщать по телефонам колл-центров "102" или "961", контактного центра "горячей линии - 161", а также через страницы Генеральной прокуратуры и МВД в социальных сетях.