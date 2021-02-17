В Баку к ответственности привлечен приковавший мужчину цепью владелец магазина

По результатам расследования деяниям владельца магазина будет дана правовая оценка

В Министерстве внутренних дел (МВД) Азербайджана изучена распространенная в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина прикован цепью к столбу.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 43-летний житель Сабунчинского района, страдающий психическим расстройством, 12 дней назад зашел в один из маркетов в столичном поселке Сабунчи.

Владелец маркета 24-летний Рахиб Лятифов обмотал вокруг шеи мужчины цепь и привязал к столбу перед магазином, после чего заснял это на видео и поделился в социальных сетях из-за того, что тот без разрешения взял и выпил бутылку с газированной водой.

За содеянное Р. Лятифов привлечен к предусмотренной законодательством ответственности, в отношении него продолжается расследование.

По результатам расследования деяниям владельца магазина будет дана правовая оценка.