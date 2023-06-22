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В Баку изъяты 10 кг наркотиков и оружие

В Баку изъяты 10 кг наркотиков и оружие В Баку у двух лиц изъято 10 кг наркотиков и автомат Калашникова.
Происшествия
22 июня 2023 г. 11:22
В Баку изъяты 10 кг наркотиков и оружие

В Баку у двух лиц изъято 10 кг наркотиков и автомат Калашникова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Сураханского районного управления полиции, был задержан Ильгар Аббасов, занимающийся сбытом наркотиков в поселке Амирджан. При обыске в его доме было обнаружено и изъято более 10 кг героина и марихуаны.

В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками Сураханского РУП, в поселке Бюльбюля был задержан житель Сабирабадского района Рауф Гусейнов, подозреваемый в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия. В своих показаниях он заявил, что закопал огнестрельное оружие на территории поселка Бина. В ходе осмотра указанной территории сотрудниками полиции были обнаружены автомат Калашникова и магазин с патронами.

По фактам в Следственном отделе Сураханского РУП продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 2 nəfərdə “Kalaşnikov” və 10 kq narkotik aşkarlanıb

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