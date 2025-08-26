В Баку изъято более 44 кг наркотиков, задержаны восемь человек

10:50

Полицейские в Баку изъяли из незаконного оборота свыше 44 кг запрещенных веществ.

Как сообщает Report в министерстве внутренних дел, сотрудники Наримановского районного отдела полиции и 16,17 и 18-го отделений полиции данного района в результате масштабной операции задержали восемь человек, подозреваемых в наркоторговле. У них обнаружено и изъято 1 кг героина, около 2 кг опия, 1 кг метамфетамина, 25 таблеток метадона и другие сильнодействующие препараты.

Следствие установило, что задержанные получали наркотики через граждан Ирана и намеревались распространять их в различных районах столицы.

В целом только за июль-август на территории Наримановского района полицией выявлено 43 факта, связанные с незаконным оборотом наркотиков. С начала года здесь изъято почти 79 кг наркотических и психотропных веществ.