В Баку известный врач сбил насмерть профессора из Турции

На территории Сабунчинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

На территории Сабунчинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Report в Управлении Государственной дорожной полиции города Баку, инцидент произошел 15 ноября в 23:30 возле Олимпийского стадиона.

Житель города Баку Азер Спартак оглу Максудов, находясь за рулем автомобиля марки Mercedes с государственным номерным знаком 90-DR-808 совершил наезд на пешехода.

Отмечается, что 67-летний Ариф Аджалоглу внезапно вышел на дорогу на участке скоростной автомагистрали, не предназначенной для перехода пешеходов. Сразу после инцидента Максудов доставил Аджалоглу в Городскую клиническую больницу № 3 Сабунчинского района. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По данному факту в Управлении полиции Сабунчинского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Отметим, что Азер Максудов является заведующим отделом токсикологии Клинического медицинского центра.

Погибший в результате наезда ученый-тюрколог, профессор Ариф Аджалоглу преподавал в Стамбульском университете Мармара. По информации, он находился в Баку для участия в конференции, проводимой НАНА. В 1990 году он являлся преподавателем Бакинского государственного университета. В 1992-1993 годах работал советником президента Азербайджана. С середины 1993 года проживает в Турции.