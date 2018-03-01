В Баку известного травматолога насмерть сбила машина - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности дорожно-транспортного происшествия в Баку, приведшего к смерти пешехода.

Как передает Report, сбитый пешеход Исмаилов Надир Исмаил оглу, 1938-го года рождения, являлся врачом-травматологом в Научно-исследовательском Институте Травматологии и Ортопедии.

Н.Исмаилов долгое время работал в качестве врача в вышеупомянутом институте.

***20:44

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку насмерть сбит пешеход.

Как сообщает Report, при попытке перейти дорогу по пешеходной дорожке мужчину средних лет сбил автомобиль марки Nissan X-Trail.

Для установления личности погибшего тело передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

Водитель задержан сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование.