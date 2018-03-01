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    В Баку известного травматолога насмерть сбила машина - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    Н.Исмайлов был врачом Института Травматологии и Ортопедии

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности дорожно-транспортного происшествия в Баку, приведшего к смерти пешехода.

    Как передает Report, сбитый пешеход Исмаилов Надир Исмаил оглу, 1938-го года рождения, являлся врачом-травматологом в Научно-исследовательском Институте Травматологии и Ортопедии.

    Н.Исмаилов долгое время работал в качестве врача в вышеупомянутом институте.

    ***20:44

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку насмерть сбит пешеход.

    Как сообщает Report, при попытке перейти дорогу по пешеходной дорожке мужчину средних лет сбил автомобиль марки Nissan X-Trail.

    Для установления личности погибшего тело передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

    Водитель задержан сотрудниками полиции.

    По факту ведется расследование.

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