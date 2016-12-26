В Баку израильский боксер был госпитализирован из-за травмы

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Баку на международном турнире, посвященном памяти Аббаса Агаларова, израильский боксер получил травму и был госпитализирован в больницу.

Как сообщает Report, 16-летний Дереш Пабло, выступающий в весовой категории 69 кг, получил травму во время боя. Вчера он был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1.

Генсек федерации Наги Сафаров подтвердил Report информацию о госпитализации спортсмена. Он отметил, что Д.Пабло был обследован в больнице, проведена томография. После медицинского обследования Д.Пабло отправлен в отель, где остановилась команда. Н.Сафаров также подчеркнул, что израильская сборная сегодня вечером покинет Азербайджан.