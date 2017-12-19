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    В Баку избитый за рулем водитель совершил аварию, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Прибывшие на место ДТП сотрудники Ясамальского районного управления полиции задержали водителя© Report

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    ***08:58

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Баку избитый за рулем водитель совершил аварию.

    Как передает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.

    Так, Нурлан Гасанлы 1990 г.р., находясь за рулем иномарки Mercedes с государственным регистрационным номером 99-FD-939 и выезжая с улицы Акима Аббасова на улицу Шафайет Мехдиева, повздорил с находящимися в автомобиле женщиной и мужчиной. Во время ссоры Н. Гасанлы был избит. В итоге, потеряв управление, он сбил Гусейнова Рояла Раджаб оглу 1992 г.р., который чинил свой мотоцикл возле дороги. 

    Затем он сбил Джамиева Эльчина Яшар оглу 1988 г.р. и врезался в другой автомобиль. Оба пострадавших доставлены в больницу. По словам врачей, Э. Джамиев впал в кому. 

    Находившемуся в автомобиле Н. Гасанлы была оказана первая медицинская помощь.

    Прибывшие на место ДТП сотрудники Ясамальского районного управления полиции задержали водителя, совершившего аварию, и пассажиров. Ведется следствие. 

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