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    В Баку избиты женщины, одна из них скончалась

    По факту ведется расследование

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В одной из квартир Баку были избиты две женщины, одна из них скончалась.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабаильском районе.

    Женщина по имени Елена в возрасте около 40-45 лет скончалась в результате избиения. Ее тело было найдено в подъезде здания. Тело убитой передано на экспертизу в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    Сабаильская районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту.

    Следует отметить, что в момент происшествия по данному адресу была избита еще одна женщина (имя не разглашается). В результате проведенного сотрудниками Сабаильского районного управления полиции выявлено, что обе женщины были избиты в одной квартире. Обе женщины занимались предоставлением интимных услуг.

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