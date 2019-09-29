​В Баку избиты родственники, есть погибший

В Баку произошло смертельное избиение.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в Сураханском районе в поселке Зыг, на территории под названием «Зейтун баглары».

Раненые были доставлены в больницу.

Так, Пириеву Багиру Багман оглу( 1968-го года рождения) был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. Его племяннику, Пириеву Филману Бахруз оглу поставлен диагноз: телесные травмы различной степени тяжести.

Несмотря на усилия врачей, Б.Пириев скончался в больнице. По словам Ф.Пириева, они были избиты незнакомцами.

Рамин Шахбазов