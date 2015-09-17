Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Баку избита и ограблена женщина. Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

В результате проведенных сотрудниками 32-го отделения полиции Сураханского РУП оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель города Баку Орхан Алиев 1989 года рождения, подозреваемый в том, что 15 сентября в 02:50 в поселке Гарачухур он избил жительницу города Баку Ильхаму Халилову 1976 года рождения и отнял у нее сумку, в которой находились 120 манатов, 1 пара серег, мобильный телефон и документы.

По данному факту ведется расследование.