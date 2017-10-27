 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку избит водитель пассажирского автобуса

    Предполагается, что он был избит пассажиром

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Баку избит водитель пассажирского автобуса.

    Как сообщает Report, инцидент произошел недалеко от станции метро "Кероглу".

    Водитель автобуса, курсирующего по маршруту №70, Мухаммед Джахангир оглу Нагиев 1965 г.р. поспорил на остановке. Во время спора он был избит со стороны мужчины средних лет. Предполагается, что совершивший преступление был пассажиром. Пострадавший помещен в больницу.

    О случившемся сообщили в  органы полиции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi