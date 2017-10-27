Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Баку избит водитель пассажирского автобуса.

Как сообщает Report, инцидент произошел недалеко от станции метро "Кероглу".

Водитель автобуса, курсирующего по маршруту №70, Мухаммед Джахангир оглу Нагиев 1965 г.р. поспорил на остановке. Во время спора он был избит со стороны мужчины средних лет. Предполагается, что совершивший преступление был пассажиром. Пострадавший помещен в больницу.

О случившемся сообщили в органы полиции.