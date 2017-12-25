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    В Баку избит мужчина, сделавший замечание сборщикам металла

    Причиной драки стало громкое зазывание клиентов

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Баку сборщики металла избили мужчину средних лет.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе, на улице Ильгара Джумшудова.

    Баширов Эйбат Фируз оглу 1981 г.р. поспорил с лицами, принимающими металл в розницу. Он вступил в рукопашную драку с тремя мужчинами, громко зазывавшими клиентов на улице, где проживает пострадавший. Мужчина был избит и получил травмы средней степени тяжести. Пострадавший был размещен в Клиническом медцентре №1.

    Расследование по факту ведется Насиминским РУП.

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