 Наверх

В Баку избит мошенник

В Баку избит мошенник

Обратившись в Бинагадинское РУП, житель Баку Т.Саттаров заявил, что в поселке Баладжары был избит несколькими лицами. Мужчина отметил, что ему угрожали смертью. 

Как сообщили Report, в ходе расследований выяснилось, что Т.Сафаров, взяв деньги у шестерых граждан по 15 тыс. манатов с каждого, пообещал им помочь с преждевременным выходом на пенсию. 

Невыполнивший данное обещание Т.Сафаров, был избит этими лицами. 

По факту ведется расследование. 

Отметим, что Т.Саттаров работает курьером в одной из больниц.  

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!