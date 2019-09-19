В Баку избит мошенник

Обратившись в Бинагадинское РУП, житель Баку Т.Саттаров заявил, что в поселке Баладжары был избит несколькими лицами. Мужчина отметил, что ему угрожали смертью.

Как сообщили Report, в ходе расследований выяснилось, что Т.Сафаров, взяв деньги у шестерых граждан по 15 тыс. манатов с каждого, пообещал им помочь с преждевременным выходом на пенсию.

Невыполнивший данное обещание Т.Сафаров, был избит этими лицами.

По факту ведется расследование.

Отметим, что Т.Саттаров работает курьером в одной из больниц.