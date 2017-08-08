Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Баку избит и ранен ножом мужчина с физическими отклонениями.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Имрана Гасымова в Насиминском районе. К 44-летнему Абасову Кямрану Назим оглу подошли двое неизвестных. Эти люди попросили у Кямрана сигареты, после стали избивать его по непонятной причине. Неизвестные нанесли ему ножевые ранения, после сбежали с места преступления.

Пострадавшему оказали помощь в городской больнице №1, его состояние стабильное.

О данном факте сообщено в Насиминское районное управление полиции.