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    В Баку избит и ранен ножом мужчина с физическими отклонениями

    Нападавшие сбежали с места преступления

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Баку избит и ранен ножом мужчина с физическими отклонениями.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Имрана Гасымова в Насиминском районе. К 44-летнему Абасову Кямрану Назим оглу подошли двое неизвестных. Эти люди попросили у Кямрана сигареты, после стали избивать его по непонятной причине. Неизвестные нанесли ему ножевые ранения, после сбежали с места преступления.

    Пострадавшему оказали помощь в городской больнице №1, его состояние стабильное.

    О данном факте сообщено в Насиминское районное управление полиции.

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