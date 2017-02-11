 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку пожилого мужчину избили тупым предметом

    По данному факту ведется расследование Сураханским РУП

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Баку пожилой мужчина избит в собственном доме тупым предметом.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сураханском районе.

    Так, Алиев Явер Немят оглу, 1945 г.р., проживающий по адресу пос. Говсан, ул. Шабанова, 32, получил травмы тупым предметом от неизвестного лица в собственном доме. Пострадавший доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

    По данному факту ведется расследование Сураханским РУП. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi