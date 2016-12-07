Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Баку избили мужчину, пришедшего на свадьбу без приглашения.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован во дворце торжеств Dəniz в поселке Бакиханова Сабунчинского района.
Согласно информации, Азимов Мубариз Фамиль оглу 1973 года рождения принял участие на свадьбе незнакомых людей. Он поел и выпил, после чего поспорил с гостями. "Незваного гостя" избили родственники жениха и вывели на улицу.
М.Азимов с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован в Городскую клиническую больницу №3.
Отметим, что М.Азимов во время случившегося находился в нетрезвом состоянии.
По факту ведется расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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