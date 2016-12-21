В Баку избили девушку, шантажировавшую свою подругу

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ В Баку избили 28-летнюю девушку.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован в поселке 8-й км Низаминского района столицы.

Согласно информации, 28-летняя Алиева Саида Шахин гызы увидела свою обрученную подругу Л.М. (имя условно) с другим человеком, сняла их фото, после чего шантажировала ее.

Л.М. вместе со своей матерью на автомобиле сбила С.Алиеву перед мебельным магазином "Туран", после чего они избили С.Алиеву и скрылись с места.

С.Алиева доставлена в больницу.

По факту ведется расследование в Низаминском районном управлении полиции.