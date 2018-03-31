В Баку из-за сильного ветра автомобиль врезался в дерево - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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*** 08:05

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку в результате сильного ветра водитель потерял управление и автомобиль врезался в дерево.

Как сообщает Report, водитель двигающегося по Тбилисскому проспекту автомобиля марки Mitsubishi потерял управление во время сильного порыва ветра.

В результате автомобиль врезался в дерево. Треснувшее от удара у корней дерево упало перед остановкой для пассажиров. Водитель не пострадал, однако машине нанесен урон.

Сотрудники дорожной полиции ведут расследование по факту.