 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку из-за сильного ветра автомобиль врезался в дерево - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    © Report

    Добавлено видео

    *** 08:05

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку в результате сильного ветра водитель потерял управление и автомобиль врезался в дерево.

    Как сообщает Report, водитель двигающегося по Тбилисскому проспекту автомобиля марки Mitsubishi потерял управление во время сильного порыва ветра.

    В результате автомобиль врезался в дерево. Треснувшее от удара у корней дерево упало перед остановкой для пассажиров. Водитель не пострадал, однако машине нанесен урон.

    Сотрудники дорожной полиции ведут расследование по факту.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi