В Баку из-за долга ЖСК отключено отопление 300 квартир - ВИДЕО

Закрытие котельной, снабжающей теплом 6 зданий, т.е. 300 квартир по адресу Насиминский район, Тбилисский проспект 10-58, вызвало недовольство жильцов.

Жильцы сообщили находящемуся на месте сотруднику Report, что подача отопления была прервана в зданиях, принадлежащих ЖСК "İşıq İnşaat", в районе 16 часов, котельная опечатана.

В "Азеригаз" в связи с вопросом жильцам сообщили, что у ЖСК "İşıq İnşaat" имеется долг в размере 36 тыс. манатов. Жильцы отмечают, что госпошлина за отопление составляет 15 гяпиков, однако с жильцов за каждый квадратный метр квартиры собирают по 50 гяпиков, эти коммунальные расходы выплачиваются своевременно.

Сотрудник Report попытался поговорить о ситуации с учредителем и директором ООО "İşıq inşaat" и одноименного ЖСК Джаванширом Ширалиевым. Несмотря на многочисленные звонки, он отключил телефон. Позднее была налажена связь с представителем ЖСК "İşıq İnşaat" Хайямом. Он в свою очередь сказал, что осведомлен о проблеме, она будет решена после встречи с жильцами. По его словам, отключение отопления произошло из-за долга жильцов и представляемой им структуры.

Как стало известно Report, учредитель и директор ООО "İşıq inşaat" и одноименного ЖСК Ширалиев Джаваншир Гардаш оглу несколько месяцев назад был обвинен в мошенничестве. Согласно обвинению, ЖСК, которым фактически руководит Дж.Ширалиев, нанес гражданам ущерб в крупном размере, продав нескольким покупателям одни и те же квартиры в построенном ЖСК доме на Тбилисском проспекте. Дж.Ширалиев обвиняется в присвоении сотен тысяч манатов мошенническим путем. Сабаильский районный суд вынес в отношении обвиняемого по статье 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) УК АР Дж.Ширалиева решение об аресте сроком на 4 месяца.