В Баку из ювелирной мастерской похищены золотые украшения стоимостью 20 000 манатов

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В одной из ювелирных мастерских в Баку похищены золотые украшения общей стоимостью 20 000 манатов.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 19-го отделения полиции Насиминского РУП, по подозрению в совершении 6 сентября похищения из ювелирной мастерской золотых украшений общей стоимостью 20 000 манатов задержан житель Баку Хатаи Набиев.
По факту ведется расследование.
Aynur OsmanqızıАвтор новости