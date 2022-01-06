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В Баку грабители вынесли из дома сейф с деньгами и золотыми украшениями на 255 тыс. манатов

В Баку грабители вынесли из дома сейф с деньгами и золотыми украшениями на 255 тыс. манатов В Бинагадинском районе Баку грабители вынесли из дома сейф с деньгами, золотыми украшениями и наручными часами.
Происшествия
6 января 2022 г. 17:51
В Баку грабители вынесли из дома сейф с деньгами и золотыми украшениями на 255 тыс. манатов

В Бинагадинском районе Баку грабители вынесли из дома сейф с деньгами, золотыми украшениями и наручными часами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

Хозяин ограбленного дома обратился в полицию и сообщил о краже сейфа, в котором находились 10 тыс. манатов, золотые украшения на сумму 255 тыс. манатов и наручные часы на сумму 15 тыс. манатов.

Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам грабителей. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемых в совершении преступления жители Загатальского района - ранее судимый Мурад Аллахвердиев и Увейс Мамедов. Задержанные признались в содеянном.

Украденные золотые украшения были изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту в следственном отделе Бинагадинского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda evdən içərisində 150 min dollarlıq qızıl olan seyf oğurlanıb

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