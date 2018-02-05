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    В Баку из сейфа маркета украдено 6000 манатов

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, укравший деньги из сейфа маркета, в котором работал.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, директор одного из магазинов на территории Ясамальского района обратился в 29-е отделение полиции в связи с кражей из сейфа маркета 6050 манатов.

    Сотрудники полиции выполнили соответствующие мероприятия и установили, что кража была совершена бывшим работником магазина.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Хырдалана Джаваншир Сафаров, который признался в совершении преступления.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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