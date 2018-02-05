В Баку из сейфа маркета украдено 6000 манатов

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, укравший деньги из сейфа маркета, в котором работал.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, директор одного из магазинов на территории Ясамальского района обратился в 29-е отделение полиции в связи с кражей из сейфа маркета 6050 манатов.

Сотрудники полиции выполнили соответствующие мероприятия и установили, что кража была совершена бывшим работником магазина.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Хырдалана Джаваншир Сафаров, который признался в совершении преступления.

По факту возбуждено уголовное дело.