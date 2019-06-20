В Баку из оборота изъято более 600 кг наркотиков

Сотрудники органов внутренних дел продолжают меры по выявлению растений, содержащих наркотические средства.

Как сообщили Report в МВД, в ходе операции, проведенной сотрудниками отдела уголовного розыска и отдела по борьбе с наркотиками Хатаинского районного управления полиции, был задержан ранее осужденный за незаконный оборот наркотиков Денис Ардатьев. При личном обыске при нем были обнаружены и изъяты наркотики (марихуана). В ходе предварительного допроса Д.Ардатьев заявил, что собрал листья наркотического растения несколько дней назад около одного из домов в поселке Бузовна Хазарского района, принадлежащего незнакомому ему человеку.

Во время проведенной по указанному адресу операции был задержан хозяин дома Эльданиз Рустамов. Во время осмотра во дворе его дома в теплице было обнаружено и изъято 1206 кустов конопли общим весом 556 килограммов, а также 65 килограммов высушенной марихуаны. В своих показаниях Э.Рустамов признался, что посадил наркотики в марте, в дальнейшем намереваясь заняться их сбытом. Кроме того, в принадлежащем задержанному автомобиле марки Saipa в пачке из-под сигарет было обнаружено 2 грамма марихуаны.

По факту в Хатаинском РУП возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.