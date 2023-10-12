В Баку из незаконного оборота изъято 33 кг наркотиков

В ходе операций, проведенных сотрудниками Ясамальского РУП, за незаконный оборот наркотических средств были задержаны жители столицы Логман Мирзазаде, Эльбрус Гусейнов, Алекбер Адыгезалов, Илаха Гусейнова и Ровшан Велиев.

В ходе операций, проведенных сотрудниками Ясамальского РУП, за незаконный оборот наркотических средств были задержаны жители столицы Логман Мирзазаде, Эльбрус Гусейнов, Алекбер Адыгезалов, Илаха Гусейнова и Ровшан Велиев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

У задержанных лиц было обнаружено и изъято 20 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 3 килограмма героина и метамфетамина.

В ходе операций, проведенных сотрудниками Ясамальского РУП за последние 15 дней, за незаконный оборот наркотических средств был задержан 51 человек. В общей сложности у них было изъято 33 килограмма наркотических средств, психотропных веществ и запрещенных к продаже таблеток.

Принимаемые органами внутренних дел республики меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков продолжаются.