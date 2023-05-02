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В Баку из незаконного оборота изъято 112 кг наркотиков

В Баку из незаконного оборота изъято 112 кг наркотиков В ходе спецоперации, проведенной Главным управлением по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД), были выявлены и задержаны лица, участвовавшие в незаконном обороте наркотических средств.
Происшествия
2 мая 2023 г. 10:04
В Баку из незаконного оборота изъято 112 кг наркотиков

В ходе спецоперации, проведенной Главным управлением по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД), были выявлены и задержаны лица, участвовавшие в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе операции, проведенной на территории Гарадагского района Баку, были задержаны Ровшан Заманов и Роял Балогланов.

В квартирах и автомобилях указанных лиц было обнаружено и изъято 112 кг наркотиков и электронные весы.

Задержанные лица признались, что при посредничестве гражданина Ирана по имени Хады забрали наркотики из тайника на территории Имишлинского района в целях их дальнейшей доставки по различным адресам в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana 112 kq narkotik gətirən şəxslər saxlanılıb

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