В Баку из незаконного оборота изъято 11 кг наркотиков

В Насиминском районе Баку из незаконного оборота изъято 11 кг наркотиков.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
В ходе мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств был задержан 32-летний Самир Ахмедов.
При личном досмотре в его автомобиле было обнаружено и изъято 11 кг 295 г гашиша, марихуаны и психотропного вещества метамфетамина.
С.Ахмедов сообщил, что был вовлечен в наркокурьерство гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием. Он собирался доставлять наркотики по разным адресам в обмен на денежное вознаграждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.