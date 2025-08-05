В Баку из незаконного оборота изъято 11 кг наркотиков

В Насиминском районе Баку из незаконного оборота изъято 11 кг наркотиков.

В Насиминском районе Баку из незаконного оборота изъято 11 кг наркотиков.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

В ходе мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств был задержан 32-летний Самир Ахмедов.

При личном досмотре в его автомобиле было обнаружено и изъято 11 кг 295 г гашиша, марихуаны и психотропного вещества метамфетамина.

С.Ахмедов сообщил, что был вовлечен в наркокурьерство гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием. Он собирался доставлять наркотики по разным адресам в обмен на денежное вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.