О нас

В Баку из незаконного оборота изъято 11 кг наркотиков

В Баку из незаконного оборота изъято 11 кг наркотиков В Насиминском районе Баку из незаконного оборота изъято 11 кг наркотиков.
Происшествия
5 августа 2025 г. 11:59
В Баку из незаконного оборота изъято 11 кг наркотиков

В Насиминском районе Баку из незаконного оборота изъято 11 кг наркотиков.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

В ходе мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств был задержан 32-летний Самир Ахмедов.

При личном досмотре в его автомобиле было обнаружено и изъято 11 кг 295 г гашиша, марихуаны и психотропного вещества метамфетамина.

С.Ахмедов сообщил, что был вовлечен в наркокурьерство гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием. Он собирался доставлять наркотики по разным адресам в обмен на денежное вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda 11 kiloqram narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
30 июля 2025 г. 14:34
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi