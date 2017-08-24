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    В Баку из машины украдено 3400 манатов

    Задержан подозреваемый в совершении преступления житель Астаринского района Мамед Аскеров

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, укравший деньги из машины.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

    22 августа на территории Насиминского района неизвестный, сев в автомобиль марки "Лексус", украл из него 3400 манатов.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 20-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Астаринского района Мамед Аскеров.

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