В Баку из машины украдено 3400 манатов

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, укравший деньги из машины.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

22 августа на территории Насиминского района неизвестный, сев в автомобиль марки "Лексус", украл из него 3400 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 20-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Астаринского района Мамед Аскеров.