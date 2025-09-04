В Баку из маркетов украли лотерейные билеты и платежный терминал
Происшествия
- 04 сентября, 2025
- 12:46
В Баку в нескольких маркетах произошла кража.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, факты зафиксированы в Хазарском и Низаминском районах.
В поселке Тюркан Хазарского района в разное время суток из двух маркетов украдены 75 манатов и платежный терминал.
Сотрудниками полиции Хазарского РУП по подозрению в краже задержан 29-летний А. Алиев.
Помимо этого, сотрудниками Низаминского РУП также задержан ранее судимый 37-летний Р. Пириев, подозреваемый в краже лотерейных билетов стоимостью 1 200 манатов из магазина.
По фактам ведется расследование.
