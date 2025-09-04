Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    В Баку из маркетов украли лотерейные билеты и платежный терминал

    Происшествия
    • 04 сентября, 2025
    • 12:46
    В Баку из маркетов украли лотерейные билеты и платежный терминал

    В Баку в нескольких маркетах произошла кража.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, факты зафиксированы в Хазарском и Низаминском районах.

    В поселке Тюркан Хазарского района в разное время суток из двух маркетов украдены 75 манатов и платежный терминал. 

    Сотрудниками полиции Хазарского РУП по подозрению в краже задержан 29-летний А. Алиев.

    Помимо этого, сотрудниками Низаминского РУП также задержан ранее судимый 37-летний Р. Пириев, подозреваемый в краже лотерейных билетов стоимостью 1 200 манатов из магазина.

    По фактам ведется расследование.

