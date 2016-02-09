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    В Баку из магазина украден платежный терминал Milli Ön

    Трое совершивших преступление задержаны

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Баку из магазина украден платежный терминал Milli Ön.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел. 

    Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го отделения Хазарского районного управления полиции, задержаны жители города Баку Фируз Аббасов, Азер Мирзоев и Мадат Гусейнов, укравшие 30 января 70 манатов и терминал Milli Ön из магазина, принадлежащего Абиду Исрафилову. 

    Расследования по факту продолжаются. 

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