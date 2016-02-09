Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Баку из магазина украден платежный терминал Milli Ön.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го отделения Хазарского районного управления полиции, задержаны жители города Баку Фируз Аббасов, Азер Мирзоев и Мадат Гусейнов, укравшие 30 января 70 манатов и терминал Milli Ön из магазина, принадлежащего Абиду Исрафилову.

Расследования по факту продолжаются.