​В Баку из квартиры женщины украдены деньги и ювелирные украшения на сумму более 100 тыс. долларов

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Из квартиры в Наримановском районе Баку украден сейф, в котором находилась крупная сумма денег и ювелирные украшения.

Как сообщает Report, в сейфе, украденном из квартиры Шахлы Ахмедовой, было 40 000 манатов, 20 000 долларов и ювелирные украшения на 50 000 манатов.

Сотрудники Наримановского РУП и 18-го отделения полиции задержали подозреваемого - жителя Тертера Турала Азизова.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.