В Баку из квартиры украдены шуба, ювелирные украшения и документы

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Баку из квартиры женщины украдены шуба, ювелирные украшения и документы.

Как сообщает Report, ограбление было совершено на проспекте Гянджа Хатаинского района.

Так, один человек или группа неизвестных проникла через балкон в квартиру П.А. 1986 г.р. Были украдены ювелирные украшения на 2 880 манатов, шуба стоимостью 7 000 манатов, ноутбук стоимостью 1 000 манатов, документы на квартиру и удостоверение личности.

Факт расследуется Хатаинским РУП.