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    В Баку из квартиры украдены шуба, ювелирные украшения и документы

    Факт расследуется Хатаинским РУП

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Баку из квартиры женщины украдены шуба, ювелирные украшения и документы.

    Как сообщает Report, ограбление было совершено на проспекте Гянджа Хатаинского района.

    Так, один человек или группа неизвестных проникла через балкон в квартиру П.А. 1986 г.р. Были украдены ювелирные украшения на 2 880 манатов, шуба стоимостью 7 000 манатов, ноутбук стоимостью 1 000 манатов, документы на квартиру и удостоверение личности.

    Факт расследуется Хатаинским РУП. 

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