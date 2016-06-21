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    В Баку грабители украли драгоценности на 20 тыс. манатов, проломив стену дома

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошло ограбление.

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован на улице М.Сеидова, 15.

    Во время отсутствия Эльдара Алиева 1965 года рождения неизвестные проломили стену подвала и проникли оттуда в дом, где украли драгоценности на сумму 20 тысяч манатов. 

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 177.2.3 (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад либо иное хранилище) и 177.3.2 (с причинением значительного ущерба) УК, ведется расследование. 

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