В Баку из квартиры украден сейф, содержащий 30000 долларов и золота на 100000 манатов

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел продолжаются меры борьбы против преступности, в частности преступлений против собственности.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, 22 апреля житель столицы обратился в Хатаинское районное управление полиции и сообщил, что из расположенного на территории района индивидуального жилого дома был украден сейф, содержащий 30000 долларов и золота на 100000 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 37-отдела Хатаинского районного управления полиции были задержаны подозреваемые в совершении преступления житель города Баку Имамверди Гасанов, Сахиб Гасанбейли, а также ранее судимые Эльнур Асланов и Аслан Гасымов. Задержанные переданы следствию.

Украв сейф, члены группы отправились на дачу С.Гасанбейли, расположенную в Абшеронском районе. Там сейф был вскрыт, деньги были распределены между задержанными лицами. Золотые украшения из сейфа были проданы С.Гасанбейли и И.Гасановым, а деньги также были поделены между членами банды.

По факту в Следственном отделе Хатаинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.