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В Баку из квартиры совершена кража

В Баку из квартиры совершена кража В одной из квартир на территории Наримановского района Баку совершена кража.
Происшествия
21 февраля 2023 г. 11:54
В Баку из квартиры совершена кража

В одной из квартир на территории Наримановского района Баку совершена кража.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Из квартиры при неизвестных обстоятельствах были похищены деньги на сумму 86 500 манатов, золотое кольцо на сумму 1 500 манатов и мобильный телефон на сумму 3 000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 16-го отделения полиции Наримановского РУП, был установлен и задержан подозреваемый в краже Сахиб Худавердиев.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda mənzildən 86,5 min manat pul, 1 500 manatlıq üzük və 3 min manatlıq telefon oğurlanıb

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