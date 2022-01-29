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В Баку из квартиры совершена кража на 21 тыс. манатов

В Баку из квартиры совершена кража на 21 тыс. манатов В Баку гости совершили квартирную кражу на 21 тыс. манатов.
Происшествия
29 января 2022 г. 13:12
В Баку из квартиры совершена кража на 21 тыс. манатов

В Баку гости совершили квартирную кражу на 21 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Сообщается, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 9-го отдела полиции Сабаильского районного управления полиции, были задержаны лица, совершившие на территории района несколько краж.

В ходе мероприятий сначала были задержаны совершившие квартирные кражи в Сабаильском районе жители столицы Илкин Расулов и его знакомые Нурана Мамедова и Эльчин Агаев.

В ходе расследования было установлено, что задержанные в день инцидента посетили друга Илкина Расулова, проживающего в Сабаильском районе. Пробыв там несколько дней, воспользовавшись отсутствием хозяина дома, украли из квартиры 8700 манатов, 1600 долларов, драгоценности на 7000 манатов и шубу на сумму 3000 манатов.

Задержанные в содеянном признались.

В ходе другой операции сотрудники 9-го отдела задержали совершавшего кражи с банковских карт жителя столицы Ибрагима Ахмедова.

Расследование установило, что в различное время он украл с банковских карт граждан около 4000 манатов.

Сотрудники 9-го отдела также задержали жителя столицы Руслана Новрузова, укравшего сумку гражданина около станции метро "Ичеришехер". В сумке находились мобильный телефон на 3000 манатов и электронные девайсы на 600 манатов. Украденные предметы Р.Новрузов продал в один из столичных магазинов.

Совершенные задержанными преступления были засняты на камеры безопасности.

Собранные материалы переданы в следственный отдел Сабаильского РУП.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda dostlarının evinə qonaq gedən şəxslər 21 min manatlıq oğurluq edib

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