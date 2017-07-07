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    В Баку из квартиры сотрудника банка украли деньги и ювелирные изделия

    Кража совершена в Насиминском районе

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Баку ограблена квартира. 

    Как сообщает Report, кража произошла в доме на улице Г.Сеидзаде Насиминиского района.  

    Из квартиры Рашада Геюшова украли 2 200 манатов и ювелирные изделия на сумму в 2 000 манатов. 

    Полиция расследует факт. 

    Отметим, что Рашад Геюшов является сотрудником Muğanbank. Он - сын председателя Бинагадинской районной организации Партии "Ени Азербайджан", заведующего отделом по работе с территориальными органами управления и местного самоуправления ИВ Бинагадинского района Рамиза Геюшова. 

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