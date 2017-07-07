В Баку из квартиры сотрудника банка украли деньги и ювелирные изделия

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Баку ограблена квартира.

Как сообщает Report, кража произошла в доме на улице Г.Сеидзаде Насиминиского района.

Из квартиры Рашада Геюшова украли 2 200 манатов и ювелирные изделия на сумму в 2 000 манатов.

Полиция расследует факт.

Отметим, что Рашад Геюшов является сотрудником Muğanbank. Он - сын председателя Бинагадинской районной организации Партии "Ени Азербайджан", заведующего отделом по работе с территориальными органами управления и местного самоуправления ИВ Бинагадинского района Рамиза Геюшова.