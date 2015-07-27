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    В Баку из квартиры психолога украдено 170 тыс. долларов

    Совершивший кражу 20-летний преступник задержан

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Из квартиры столичного жителя украдены деньги и ювелирные изделия.

    Как сообщает Report, ограбление произошло в Хатаинском районе.

    Обратившись в полицию, гражданин Гисмет Гисметзаде заявил, что из его квартиры были украдены 170 тыс. долларов и ювелирные изделия на сумму 7 тыс. манатов.

    В результате оперативных мероприятий сотрудников Хатаинского РУП и 35-го отделения полиции был задержан грабитель - Мехди Мамедов 1995 г.р.

    Расследование по данному факту продолжается.

    Отметим, что Гисмет Гисметзаде является психологом. Он руководит Региональным центром психологии.

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