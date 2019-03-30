В Баку из квартиры иностранца украдена крупная сумма

В Баку обокрали иностранного гражданина, проживающего на съемной квартире.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, обратившийся в отделение полиции № 9 Сабаильского РУП иностранный гражданин сообщил, что из съемной квартиры на улице М.А.Расулзаде, в которой он проживает, украдено 2500 манатов, 500 евро и золотые украшения на сумму 12000 манатов, а также небольшой сейф с 400 евро и документами внутри.
В связи с обращением сразу же сотрудниками полиции были проведено соответствующее расследование, установлены лица, совершившие преступление.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками главного Управления уголовного розыска и отделения полиции № 9, по подозрению в совершении преступления были задержаны жители Губинского района ранее судимый Д.Абдуллаев и Л.Шихалиева.
По факту ведется расследование.
Səid QəribАвтор новости