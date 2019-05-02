В Баку из котельной украдено оборудование на сумму 135 тыс. манатов

В Баку совершена кража из котельной одной из компаний.

Как сообщили Report в МВД, руководство потерпевшей компании обратилось в 20- отделение полиции Насиминского районного управления полиции и сообщило, что из котельной при неизвестных обстоятельствах украдены отопительные системы и оборудование на сумму 135 тыс.манатов.

В результате проведенных сотрудниками полиции незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении данной кражи житель Баку Элданиз Аббасов и житель Бардинского района страны Вюсал Мамедов.

Задержанные признались в совершении кражи. В объяснениях они сообщили, что сбыли часть украденного оборудования.

По факту следственном отделе Насиминского РПУ возбуждено уголовное дело. Решением суда Э.Аббамов и В.Мамедов арестованы, расследование продолжается.