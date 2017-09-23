В Баку из компании украдено 266 тысяч манатов

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Баку из компании украдено 266 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

В информации сообщается, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления угрозыска и Хатаинского районного управления полиции в отношении подозреваемого в воровстве Рафига Мамедова, было установлено, что он украл из компании на территории Хатаинского района 265 800 манатов и 150 евро.

Расследование по факту продолжается.