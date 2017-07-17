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    В Баку из кабинета директора школы совершена кража

    Подозреваемый задержан

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В Баку из кабинета директора школы совершена кража.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на прошлой неделе, 11 июля в столичной школе №46.

    Из кабинета директора школы Севиндж Будаговой украли кошелек, в котором были 900 манатов и документы.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 22-го отделения полиции Насиминского РУП был задержан подозреваемый, житель Ордубадского района, ранее судимый Агамалы Алиев. 

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