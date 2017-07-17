Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В Баку из кабинета директора школы совершена кража.

Как сообщает Report, инцидент произошел на прошлой неделе, 11 июля в столичной школе №46.

Из кабинета директора школы Севиндж Будаговой украли кошелек, в котором были 900 манатов и документы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 22-го отделения полиции Насиминского РУП был задержан подозреваемый, житель Ордубадского района, ранее судимый Агамалы Алиев.